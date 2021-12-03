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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Health Department issues advisory on snakebite prevention.

Una News: सर्पदंश से बचाव को स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

Wed, 02 Sep 2026 12:31 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 02 Sep 2026 12:31 AM IST
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Health Department issues advisory on snakebite prevention.
ऊना। बरसात के मौसम में सर्पदंश की घटनाओं की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव वर्मा ने कहा कि खेतों, झाड़ियों, घास और लकड़ी के आसपास काम करते समय विशेष सतर्कता बरतें। रात में नंगे पैर बाहर न निकलें और जूते पहनने से पहले उनकी जांच कर लें। उन्होंने कहा कि सांप के काटने पर घबराने के बजाय प्रभावित अंग को स्थिर रखें और तुरंत 108 एंबुलेंस या नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान से संपर्क करें। झाड़-फूंक और घरेलू उपचार में समय बर्बाद न करें। जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों और क्षेत्रीय अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है।
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