Una News: सर्पदंश से बचाव को स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

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ऊना। बरसात के मौसम में सर्पदंश की घटनाओं की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव वर्मा ने कहा कि खेतों, झाड़ियों, घास और लकड़ी के आसपास काम करते समय विशेष सतर्कता बरतें। रात में नंगे पैर बाहर न निकलें और जूते पहनने से पहले उनकी जांच कर लें। उन्होंने कहा कि सांप के काटने पर घबराने के बजाय प्रभावित अंग को स्थिर रखें और तुरंत 108 एंबुलेंस या नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान से संपर्क करें। झाड़-फूंक और घरेलू उपचार में समय बर्बाद न करें। जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों और क्षेत्रीय अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है।