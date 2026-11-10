Una News: बल्क ड्रग पार्क में पानी की आपूर्ति के लिए बनेंगे चार टैंक

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एक महीने में जल शक्ति विभाग जारी करेगा टेंडर, प्रत्येक टैंक की होगी 18.75 लाख लीटर क्षमता24 करोड़ रुपये से बल्क ड्रग पार्क में बनने वाले टैंकों तक बिछेगी 28 किमी पाइपलाइनरविंद्र शर्माऊना। बल्क ड्रग पार्क में उद्योगों को पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्क में पानी के वितरण के लिए चार बड़े टैंक बनाए जाएंगे। इसके लिए 28 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पूरी योजना पर करीब 24 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उद्योग विभाग की ओर से जल शक्ति विभाग को बजट जारी कर दिया गया है। विभाग ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार कर ली है।विभाग की अधिकारियों का कहना है कि परियोजना को गति देने के लिए एक महीने के भीतर टैंक निर्माण कार्य और पाइपलाइन बिछाने के काम का टेंडर आवंटित कर दिया जाएगा। बता दें कि जल शक्ति विभाग बल्क ड्रग पार्क के लिए पोलियां तक पानी पहुंचाने का काम पूरा कर चुका है। पोलियां गांव में 50 लाख लीटर क्षमता का विशाल टैंक बनाया गया है। विभाग की ओर से इस टैंक की टेस्टिंग भी पूरी कर ली गई है। अब बल्क ड्रग पार्क के भीतर पानी के वितरण के लिए चार नए टैंकों और पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण के अगले चरण का कार्य शुरू होगा। संवादबॉक्स18.75 लाख लीटर क्षमता के बनेंगे टैंकप्रस्तावित योजना के तहत बनने वाले चारों टैंकों में प्रत्येक की क्षमता 18.75 लाख लीटर होगी। इनके निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन उद्योग विभाग की ओर से किया जाएगा। वहीं, इन टैंकों तक पानी पहुंचाने के लिए 28 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क विकसित होगा। इसमें 80 एमएम से लेकर 250 एमएम व्यास तक की पाइप बिछाई जाएगी, ताकि पार्क में पानी के वितरण की व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। पोलियां तक पहुंचाया पानी, 50 लाख लीटर के टैंक की टेस्टिंग पूरीफेज एक की 20 फीसदी भूमि हुई है समतलबल्क ड्रग पार्क के फेज एक में भूमि समतलीकरण का कार्य भी जारी है। लक्ष्य रखा गया है कि दिसंबर तक इस कार्य का करीब 20 फीसदी हिस्सा पूरा कर लिया जाए। जल शक्ति विभाग के अनुसार, बल्क ड्रग पार्क में जैसे-जैसे भूमि विकसित की जाएगी, उसी के अनुसार पानी के टैंक का निर्माण किया जाएगा।बल्क ड्रग पार्क में पानी की आपूर्ति पहुंचाने को लेकर परिसर में चार टैंक बनेंगे और इसके लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसे लेकर 15 दिनों के भीतर टेंडर कर दिए जाएंगे।-नरेश धीमान, अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग