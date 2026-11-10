Una News: सरकारी स्कूलों में अब नियमित होंगे आपदा प्रबंधन के मॉक ड्रिल

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संवाद न्यूज एजेंसीऊना। जिला ऊना में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने सरकारी स्कूलों में सुरक्षा उपायों को लेकर सख्ती दिखाई है। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जतिन लाल ने शिक्षा विभाग और खंड विकास अधिकारियों को स्कूलों में आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने, नियमित मॉक ड्रिल करवाने और प्रशिक्षण गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। सभी सरकारी स्कूलों में स्कूल आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी, समीक्षा और उन्हें अपडेट करना अनिवार्य होगा।उपायुक्त की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार स्कूलों में नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की जाएंगी, ताकि विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ को भूकंप, आगजनी और अन्य संभावित आपदाओं के दौरान बचाव एवं राहत कार्यों के लिए तैयार किया जा सके। प्रत्येक मॉक ड्रिल का रिकॉर्ड भी रखना होगा। इसमें आयोजन की तारीख, प्रतिभागियों का विवरण और गतिविधियों से जुड़ी टिप्पणियां दर्ज करनी होंगी।शिक्षा विभाग को ऐसे स्कूलों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां अभी तक आपदा प्रबंधन योजना तैयार नहीं हुई है या उसे अपडेट करने की जरूरत है। संबंधित स्कूल प्रमुखों के माध्यम से इन गतिविधियों की निगरानी कर प्रगति रिपोर्ट भी प्रशासन को भेजनी होगी। सभी गतिविधियां 14 दिन के भीतर पूरी कर सत्यापित कार्रवाई रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में जमा करवानी होगी।पंचायत स्तर पर भी तैयार होगी प्रशिक्षित टीमआपदा प्रबंधन के तहत सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण गतिविधियों को भी गति दी जाएगी। सभी खंड विकास अधिकारियों को प्रत्येक पंचायत स्तर पर युवा स्वयंसेवकों के साथ राजमिस्त्रियों, बढ़इयों और बार बाइंडरों को प्रशिक्षण देने की योजनाओं पर काम करने को कहा गया है। इसके लिए पात्र युवाओं और कारीगरों की ब्लॉकवार सूची तैयार कर संबंधित विभागों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों का नाम, श्रेणी, संपर्क विवरण और प्रशिक्षण की स्थिति का रिकॉर्ड निर्धारित प्रारूप में रखना होगा। खंड विकास अधिकारियों को सात दिन के भीतर प्रशिक्षण गतिविधियों की अद्यतन स्थिति और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की कार्ययोजना देनी होगी। वहीं, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निर्धारित प्रशिक्षण लक्ष्य 30 दिन के भीतर पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन से जुड़ी इन गतिविधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। संबंधित अधिकारी स्वयं निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी जानकारियां सही एवं सत्यापित हों। लापरवाही या निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।