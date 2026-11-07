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ऊना: चिंतपूर्णी में पुरानी टेलीफोन एक्सचेंज के पास कूड़े के ढेर में लगी आग, दुकानदारों में मची अफरा-तफरी

Sat, 07 Nov 2026 10:54 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, चिंतपूर्णी(ऊना)।
संवाद न्यूज एजेंसी, चिंतपूर्णी(ऊना)। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 07 Nov 2026 10:54 AM IST
सार

चिंतपूर्णी में पुरानी टेलीफोन एक्सचेंज के पास शनिवार रात करीब 10:30 बजे अचानक आग लगने से आसपास के दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई।

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Fire breaks out in a pile of trash near the old telephone exchange in Chintpurni, causing panic among shopkeep
टेलीफोन एक्सचेंज के पास कूड़े के ढेर में लगी आग। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ऊना जिले के चिंतपूर्णी में पुरानी टेलीफोन एक्सचेंज के पास शनिवार रात करीब 10:30 बजे अचानक आग लगने से आसपास के दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। आग लगने की घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों और मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग लगने का संभावित कारण पटाखे फोड़ना हो सकता है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। घटनास्थल के आसपास काफी संख्या में दुकानें मौजूद हैं। ऐसे में यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था।

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आग की लपटें देखकर आसपास के दुकानदार भी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में सहयोग किया। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने इस रास्ते में लंबे समय से पड़े कूड़े के ढेर को लेकर पंचायत के रवैये पर नाराजगी जताई है। दुकानदारों का कहना है कि रास्ते में जमा कूड़ा न केवल गंदगी फैला रहा है, बल्कि इस तरह की घटनाओं के चलते आग लगने का खतरा भी बना रहता है। दुकानदारों ने पंचायत से मांग की है कि रास्ते में पड़े कूड़े के ढेर को जल्द हटाया जाए और नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। समय रहते आग पर काबू पाने से टला बड़ा हादसा, लेकिन कूड़े के ढेरों को लेकर स्थानीय दुकानदारों की चिंता एक बार फिर सामने आ गई है।

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