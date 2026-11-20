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पुलिस को दी शिकायत में पंजोइयां निवासी करनैल सिंह (56) ने बताया कि 19 नवंबर की रात करीब 11 बजे वह अपने बेटे राहुल कुमार के साथ खेतों में पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल पर गए थे। इसी दौरान गांव के केशव कुमार और शुभम कुमार वहां पहुंच गए। आरोप है कि दोनों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह दोनों पिता-पुत्र वहां से जान बचाकर घर पहुंचे।शिकायतकर्ता के अनुसार, इस घटना के करीब आधे घंटे बाद केशव कुमार और शुभम कुमार पंजाब से आए अपने रिश्तेदार सन्नी, आंकू और करीब 20 से 25 अन्य युवकों के साथ उनके घर पहुंच गए। आरोप है कि हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान उनके भाई हरमेश सिंह पर किसी लोहे की नुकीली वस्तु से वार किया गया। मारपीट में शिकायतकर्ता और उनके भाई के हाथों और घुटनों पर चोटें आईं। आरोप है कि हमलावरों ने घर के मुख्य गेट को भी नुकसान पहुंचाया। परिवार के सदस्यों ने किसी तरह दरवाजे बंद कर अपनी जान बचाई। करनैल सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके पास पूरी घटना की वीडियो भी मौजूद है, जिसे वह पुलिस को उपलब्ध करवाएंगे।डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि शिकायत और प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर केशव कुमार, शुभम कुमार और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।