Una News: ट्यूबवेल पर पानी लगाने गए पिता-पुत्र से मारपीट
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 20 Nov 2026 06:50 PM IST
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हरोली (ऊना)। हरोली थाना क्षेत्र के पंजोइयां गांव में ट्यूबवेल पर खेतों की सिंचाई के लिए पानी छोड़ने गए पिता-पुत्र के साथ मारपीट करने और करीब आधे घंटे बाद 20 से 25 युवकों के साथ उनके घर पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। इस घटना में शिकायतकर्ता करनैल सिंह और उनके भाई हरमेश सिंह को चोटें आई हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो नामजद आरोपियों समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में पंजोइयां निवासी करनैल सिंह (56) ने बताया कि 19 नवंबर की रात करीब 11 बजे वह अपने बेटे राहुल कुमार के साथ खेतों में पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल पर गए थे। इसी दौरान गांव के केशव कुमार और शुभम कुमार वहां पहुंच गए। आरोप है कि दोनों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह दोनों पिता-पुत्र वहां से जान बचाकर घर पहुंचे।
शिकायतकर्ता के अनुसार, इस घटना के करीब आधे घंटे बाद केशव कुमार और शुभम कुमार पंजाब से आए अपने रिश्तेदार सन्नी, आंकू और करीब 20 से 25 अन्य युवकों के साथ उनके घर पहुंच गए। आरोप है कि हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान उनके भाई हरमेश सिंह पर किसी लोहे की नुकीली वस्तु से वार किया गया। मारपीट में शिकायतकर्ता और उनके भाई के हाथों और घुटनों पर चोटें आईं। आरोप है कि हमलावरों ने घर के मुख्य गेट को भी नुकसान पहुंचाया। परिवार के सदस्यों ने किसी तरह दरवाजे बंद कर अपनी जान बचाई। करनैल सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके पास पूरी घटना की वीडियो भी मौजूद है, जिसे वह पुलिस को उपलब्ध करवाएंगे।
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डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि शिकायत और प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर केशव कुमार, शुभम कुमार और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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पुलिस को दी शिकायत में पंजोइयां निवासी करनैल सिंह (56) ने बताया कि 19 नवंबर की रात करीब 11 बजे वह अपने बेटे राहुल कुमार के साथ खेतों में पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल पर गए थे। इसी दौरान गांव के केशव कुमार और शुभम कुमार वहां पहुंच गए। आरोप है कि दोनों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह दोनों पिता-पुत्र वहां से जान बचाकर घर पहुंचे।
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शिकायतकर्ता के अनुसार, इस घटना के करीब आधे घंटे बाद केशव कुमार और शुभम कुमार पंजाब से आए अपने रिश्तेदार सन्नी, आंकू और करीब 20 से 25 अन्य युवकों के साथ उनके घर पहुंच गए। आरोप है कि हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान उनके भाई हरमेश सिंह पर किसी लोहे की नुकीली वस्तु से वार किया गया। मारपीट में शिकायतकर्ता और उनके भाई के हाथों और घुटनों पर चोटें आईं। आरोप है कि हमलावरों ने घर के मुख्य गेट को भी नुकसान पहुंचाया। परिवार के सदस्यों ने किसी तरह दरवाजे बंद कर अपनी जान बचाई। करनैल सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके पास पूरी घटना की वीडियो भी मौजूद है, जिसे वह पुलिस को उपलब्ध करवाएंगे।
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डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि शिकायत और प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर केशव कुमार, शुभम कुमार और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।