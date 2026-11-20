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डॉ. प्रिया ने बताया कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। इनके गलत और जरूरत से अधिक इस्तेमाल से एंटीबायोटिक प्रतिरोध (एएमआर) की समस्या पैदा हो सकती है, जिससे भविष्य में संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुसार हाथ धोने का सही तरीका भी बताया। इस दौरान विद्यार्थियों ने लघु नाटिका के माध्यम से दवाइयों के गलत इस्तेमाल के नुकसान बताए।

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भरवाईं (ऊना)। सरस्वती विद्या मंदिर चिंतपूर्णी में विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सिविल अस्पताल चिंतपूर्णी की डॉ. प्रिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विद्यार्थियों को एंटीबायोटिक दवाइयों के सही इस्तेमाल, फायदे और दुष्प्रभावों की जानकारी दी।