Una News: 108 बच्चों ने दी अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा

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ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा की भावना : डॉ. मीता शर्माबच्चों के अभिभावकों में भी परीक्षा को लेकर दिखा खासा उत्साहसंवाद न्यूज एजेंसीऊना। राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय ऊना में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से रविवार को अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति 2026 का आयोजन किया गया। परीक्षा में शामिल होने के लिए केंद्र में सुबह से ही युवाओं की भीड़ उमड़ी रही। परीक्षा में नवमी दशमी 11वीं और 12वीं कक्षा के 108 बच्चों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। हालांकि परीक्षा के लिए 361 विद्यार्थियों ने आवेद किया से था।जैसे ही परीक्षा केंद्र का हाल खोला गया। परीक्षा निरीक्षक डॉक्टर शाम बैंस ने अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और अमर उजाला की ओर से परीक्षा के दौरान जो नियमावली तय की गई है। उसके बारे में अवगत करवाया और बच्चों का मार्गदर्शन किया। बच्चों के अभिभावक भी अमर उजाला फाउंडेशन की छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर खासे उत्साहित नजर आए और परीक्षा केंद्र के बाहर तक खुद बच्चों को छोड़कर कॉलेज परिसर में बच्चों की परीक्षा खत्म होने का इंतजार करते नजर आए। कालेज प्राचार्य डॉ. मीता शर्मा ने कहा कि अमर उजाला फाउंडेशन इस तरह के कार्यक्रमाें का आयोजन करके बच्चों को प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने और नया सीखने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिससे बच्चों को आगे बढ़ने और बौद्धिक विकास में सहायक सिद्ध होगा।छात्रवृत्ति परीक्षा पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुई परीक्षा निरीक्षक डॉक्टर शाम बैंस अन्य सहयोगियों ने प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका वितरण की और परीक्षा का सफलतापूर्वक संचालन हुआ। परीक्षा में नवमी कक्षा के 42 में से नौ, दसवीं कक्षा के 65 में से 22, 11वीं कक्षा के 111 में से 41 और 12वीं कक्षा के 114 में से 36 सहित कुल 108 विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा दी और परीक्षा देकर बच्चे खासी उत्साहित रहे और यूं अपने विचार साझा किया।बाक्सवह पहली बार परीक्षा देनी आई हैं और परीक्षा देकर बहुत अच्छा लगा और जो डर पहले था। पेपर देकर नहीं रहा। पेपर देकर अच्छा महसूस हुआ। -तमन्ना, छात्रा नवमीं कक्षाबाक्सपेपर देकर अलग सा महसूस हुआ। पेपर में न तो ज्यादा मुश्किल सवाल थे और न ही आसान। पेपर सामान्य रहा। सिलेबस से ही सवाल आए थे। -आस्था, छात्रा 10वीं कक्षाबाक्सवह दूसरी बार छात्रवृत्ति का पेपर देने आया था। पेपर देकर बहुत अच्छा अनुभव रहा। इस तरह के पेपर देने से ज्ञानवर्धन होता है। - यश, छात्र 11वी कक्षा निवासी दौलतपुर चौकबाक्सवह पहली पेपर छात्रवृत्ति का पेपर देने आए थे। पेपर बहुत आसान रहा और अधिकतर सवाल सिलेबस से नहीं पूछे गए थे। -नितिन कलसी,लठियाणी क्षेत्र से 12 कक्षा के छात्रबाक्स100 अंक का पेपर आया था। जिसमें अंग्रेसी, हिंदी, गणित समेत अन्य विषय से सवाल आए थे। पेपर आसान था। -आकांक्षा, रावमापा लठियाणी की छात्रा आंकाक्षाबाक्सछात्रवृत्ति का पेपर अच्छा रहा। आसान था और सिलेबस से संबंधित ही सवाल पेपर में आए थे। -प्रेरणा धीमान, पंडोगा क्षेत्र की छात्रा