Una News: शहर एमसी पार्क में खुले बिजली के तार हादसे को दे रहे न्योता
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 29 Aug 2026 12:51 AM IST
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ऊना। शहर के एमसी पार्क में बिजली व्यवस्था को लेकर लापरवाही सामने आ रही है। पार्क में लगाए गए बिजली के खंभों में लगे कई बिजली बॉक्स खुले पड़े हैं और इनमें बिजली के तार भी बाहर दिखाई दे रही हैं। ऐसे में पार्क में घूमने और खेलने के लिए आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। खुले बिजली बॉक्स और तार किसी भी समय हादसे का कारण बन सकते हैं। नगर निगम प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।
एमसी पार्क में रोजाना सुबह-शाम बड़ी संख्या में लोग सैर करने पहुंचते हैं। इसके अलावा बच्चे भी पार्क में खेलते हैं। ऐसे में बिजली के खंभों में लगे खुले बॉक्स और बाहर निकले तार विशेष रूप से बच्चों के लिए खतरा हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली के उपकरणों को सुरक्षित तरीके से बंद किया जाना चाहिए, लेकिन लंबे समय से इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा।
1 स्थानीय निवासी जुगल किशाेर शर्मा ने कहा कि एमसी पार्क में सुबह-शाम काफी लोगों का आना जाना होता है। पार्क में बच्चे भी खेलने के लिए जाते हैं। ऐसे में खुले पड़े बिजली के बाक्स से करंट लगने का खतरा बना हुआ है। इस गंभीर समस्या का जल्द समाधान किया जाना चाहिए।
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2 वरिष्ठ नागरिक फोरम के अध्यक्ष जीआर वर्मा ने बताया कि यह समस्या काफी गंभीर है। इससे कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसका समाधान होना चाहिए।
बिजली के बॉक्स नए सिरे से लगाए जाएंगे। इसे लेकर संबंधित कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं।
-पृथी पाल सिंह, आयुक्त नगर निगम ऊना।
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एमसी पार्क में रोजाना सुबह-शाम बड़ी संख्या में लोग सैर करने पहुंचते हैं। इसके अलावा बच्चे भी पार्क में खेलते हैं। ऐसे में बिजली के खंभों में लगे खुले बॉक्स और बाहर निकले तार विशेष रूप से बच्चों के लिए खतरा हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली के उपकरणों को सुरक्षित तरीके से बंद किया जाना चाहिए, लेकिन लंबे समय से इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा।
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1 स्थानीय निवासी जुगल किशाेर शर्मा ने कहा कि एमसी पार्क में सुबह-शाम काफी लोगों का आना जाना होता है। पार्क में बच्चे भी खेलने के लिए जाते हैं। ऐसे में खुले पड़े बिजली के बाक्स से करंट लगने का खतरा बना हुआ है। इस गंभीर समस्या का जल्द समाधान किया जाना चाहिए।
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2 वरिष्ठ नागरिक फोरम के अध्यक्ष जीआर वर्मा ने बताया कि यह समस्या काफी गंभीर है। इससे कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसका समाधान होना चाहिए।
बिजली के बॉक्स नए सिरे से लगाए जाएंगे। इसे लेकर संबंधित कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं।
-पृथी पाल सिंह, आयुक्त नगर निगम ऊना।