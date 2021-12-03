Una News: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से कर्मचारी घायल

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पुलिस को दिए बयान में 61 वर्षीय जगरनाथ महतो निवासी बाथड़ी ने बताया कि वह सुखजीत एग्रो फैक्टरी बाथू में काम करता है। आठ अक्तूबर को शाम करीब 6:25 बजे वह अपने साथी लाल चंद महतो के साथ ड्यूटी पर जा रहा था। इस दौरान दिल्ली ढाबे के पास वाहनों की अधिक आवाजाही के कारण दोनों सड़क किनारे खड़े होकर यातायात कम होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान बाथड़ी की तरफ से तेज रफ्तार में आई बाइक ने लाल चंद को टक्कर मार दी। इससे वह सड़क किनारे गिर गया और उसके पैर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। जगरनाथ ने बाइक चालक को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह बाइक समेत भाग गया। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

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टाहलीवाल (ऊना)। क्षेत्र के बाथू में दिल्ली ढाबे के पास सड़क किनारे खड़े एक फैक्टरी कर्मचारी को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में कर्मचारी लाल चंद महतो घायल हो गया जबकि बाइक चालक मौके से भाग गया।