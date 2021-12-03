Una News: बंगाणा अस्पताल में डॉक्टरों के पद रिक्त, 40 हजार आबादी की सेहत पर संकट

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स्वास्थ्य विभाग के आदेशों के अनुसार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊना कार्यालय ने जनहित और प्रशासनिक आधार पर जारी विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। संबंधित कर्मचारियों को अपने मूल तैनाती स्थलों पर लौटकर ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा अधीक्षकों और खंड चिकित्सा अधिकारियों को आदेशों का पालन कर अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये निर्देश कार्मिक विभाग के 17 जुलाई 2026 और स्वास्थ्य सेवा निदेशक के 14 अगस्त 2026 के पत्रों के संदर्भ में जारी किए गए हैं। वेतन बिल में संबंधित कर्मचारी की वास्तविक तैनाती और ड्यूटी का प्रमाण देना भी अनिवार्य किया गया है।पंचायत प्रधान विजय शर्मा, उपप्रधान अजय शर्मा, विजय सहगल, सुरेंद्र शर्मा, गुरचरण सिंह, मंजू सहगल, अजय शर्मा, विजय कुमार, संजय जोशी, पूजा देवी, मंजू, आरती, अभिलाष और पंचायत प्रधान विधि चंद सहित अन्य लोगों ने सरकार से चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पद भरने की मांग की है। उन्होंने चेताया कि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन किया जाएगा। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमेश ने कहा कि चिकित्सकों और नर्सों की ड्यूटी सरकार के आदेशों के अनुसार लगाई जाती है। वहीं, कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि मामला उनके ध्यान में है और बंगाणा अस्पताल में चिकित्सकों व नर्सों की नियमित नियुक्तियां जल्द की जाएंगी।