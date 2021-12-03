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Una News: महिला कांस्टेबल से गहने लूटने का आरोपी पांच दिन के पुलिस रिमांड पर

Sat, 10 Oct 2026 02:03 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 10 Oct 2026 02:03 AM IST
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Accused of robbing a female constable of her jewelry sent to five-day police remand.
ऊना। शहर के अरविंद मार्ग पर महिला कांस्टेबल को बातों में उलझाकर कथित तौर पर सम्मोहित करने के बाद गहने और मोबाइल फोन लूटने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत ने पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। पुलिस अब आरोपी से वारदात में शामिल दूसरे व्यक्ति, लूटे गए सामान और गिरोह के नेटवर्क के बारे में पूछताछ करेगी।
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पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान इमरान खान उर्फ राजन पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी उत्तराखंड के रूप में हुई है। उसे मेरठ से गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि 12 सितंबर को इमरान अपने साथी के साथ अरविंद मार्ग से गुजर रही महिला कांस्टेबल के पास पहुंचा और उसे बातचीत में उलझाकर कथित तौर पर सम्मोहित करने के बाद गहने, मोबाइल फोन और अन्य सामान लेकर भाग गया था। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि मामले की जांच जारी है। दूसरे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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