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डॉ. सिंह मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) में संकाय सदस्य हैं। उन्हें संघनित पदार्थ भौतिकी, क्वांटम पदार्थों की खोज और वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने टीआईएफआर मुंबई में क्वांटम डिजाइन प्रयोगशाला की स्थापना की है। उनका शोध सैद्धांतिक भौतिकी, उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समन्वय पर आधारित है। वह आधुनिक कम्प्यूटेशनल तकनीकों से नवीन इलेक्ट्रॉनिक और टोपोलॉजिकल गुणों वाले क्वांटम पदार्थों की खोज पर कार्य कर रहे हैं। उनके शोध समूह ने प्रथम-सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी गणनाओं से कम्प्यूटेशनल फ्रेमवर्क विकसित किए। इन वैज्ञानिक विधियों से कई नए क्वांटम पदार्थों और अवस्थाओं की पहचान हुई, जिनकी प्रयोगात्मक पुष्टि भी हुई। ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर उनकी यह सफलता क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है।शैक्षणिक और शोध यात्राडॉ. सिंह ने प्रारंभिक शिक्षा पैतृक गांव और जवाहर नवोदय विद्यालय, ऊना से प्राप्त की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से भौतिकी में एम.एससी. की उपाधि हासिल की। आईआईटी कानपुर से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उच्च शिक्षा और शोध के दौरान उन्होंने सिंगापुर, चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न शोध पदों पर कार्य किया। बाद में वह टीआईएफआर मुंबई से जुड़े।