Una News: चिंतपूर्णी अस्पताल के मार्ग की हालत सुधारने की मांग

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उन्होंने कहा कि केवल अस्पताल का भवन खड़ा कर देना पर्याप्त नहीं है। मरीजों को अस्पताल तक सुगम रास्ता और भीतर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना भी उतना ही जरूरी है। अस्पताल तक पहुंचने वाला मार्ग लंबे समय से परेशानी का कारण बना हुआ है।इसी रास्ते से मरीजों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और एंबुलेंस को आवाजाही करनी पड़ती है। सड़क की खराब स्थिति के कारण मरीजों और तीमारदारों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपात स्थिति में एंबुलेंस के लिए अस्पताल तक जल्द पहुंचना जरूरी होता है, इसलिए संपर्क मार्ग की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि चिंतपूर्णी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां स्थानीय लोगों के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। ऐसे में क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के साथ अस्पताल तक पहुंचने वाले मार्ग को भी बेहतर बनाया जाना जरूरी है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से सड़क की स्थिति की समीक्षा करवाकर आवश्यक मरम्मत कराने की मांग की। संवाद