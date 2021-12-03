Una News: भीड़भाड़ वाले बाजार अब ताक रहे ग्राहकों की राह

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दिवाली से पहले बाजारों में खरीदारी को लेकर लोगों में खासा उत्साह था। कपड़ों, जूतों, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तनों, मिठाइयों और सजावटी सामान की दुकानों पर दिनभर ग्राहकों की भीड़ उमड़ती रही। त्योहार को देखते हुए दुकानदारों ने भी दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाने के साथ ग्राहकों के लिए सामान की विशेष व्यवस्था की थी। उन्हें उम्मीद थी कि दिवाली के सीजन में अच्छा कारोबार होगा। त्योहार के दौरान हुई खरीदारी से बाजारों में रौनक भी बनी रही।त्योहारों के दौरान बाजारों में अच्छी चहल-पहल रहती है। लोग परिवार के साथ खरीदारी करने पहुंचते हैं, जिससे कारोबार में तेजी आती है। दिवाली समाप्त होते ही ग्राहकों की संख्या कम हो गई है। हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाजारों में फिर से रौनक लौटेगी। -गणेश राणा, दुकानदारदिवाली से पहले बाजारों में खरीदारी का माहौल था और दुकानदार दिनभर व्यस्त रहते थे। अब त्योहार खत्म होने के बाद बाजार सामान्य दिनों की तरह नजर आने लगे हैं। ग्राहकों की आवाजाही कम होने से कारोबार भी प्रभावित हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि आगामी दिनों में खरीदारी बढ़ने के साथ बाजारों में फिर से चहल-पहल देखने को मिलेगी। -अशोक कुमार, दुकानदार