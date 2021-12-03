Una News: सड़क हादसे में पिता की मौत, बेटा घायल

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पुलिस को दिए बयान में वंश ठाकुर ने बताया कि वह अपने पिता के साथ माता चिंतपूर्णी मंदिर में माथा टेककर मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। मझेड़ में हनुमान मंदिर के पास आगे चल रही कार के चालक ने अचानक दाईं ओर कट मारकर ब्रेक लगा दिया। इससे उनके पिता बाइक पर नियंत्रण खो बैठे और मोटरसाइकिल कार के पीछे जा टकराई। इसके बाद बाइक सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर के दौरान ओम प्रकाश का सिर ट्रक में लगे लोहे के एंगल से टकरा गया।हादसे के बाद कार चालक वाहन सहित थानाकलां की ओर भाग गया। स्थानीय लोगों ने घायल पिता-पुत्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थाना कलां पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान ओम प्रकाश की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच मुख्य आरक्षी जसबीर सिंह कर रहे हैं।