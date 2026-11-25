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ऊना। सदर ऊना पुलिस थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मारपीट का एक मामला सामने आया है। यह घटना 24 नवंबर 2026 को घटित हुई थी। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज की है। पहले पक्ष की ओर से रजनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रजनी ने अपने आरोप में बताया कि 24 नवंबर 2026 को उनकी सास विजय ने उनका रास्ता रोका था। रजनी के अनुसार, उनकी देवरानी सीता भी इस घटना में शामिल थीं। रास्ता रोकने के बाद उन दोनों ने रजनी के साथ मारपीट की। दूसरे पक्ष की ओर से सीता देवी ने भी पुलिस को अपनी शिकायत दी है। सीता देवी ने आरोप लगाया कि 24 नवंबर 2026 को शाम करीब छह बजे उनकी जेठानी रजनी ने उनके साथ गाली-गलौज की थी। सीता देवी ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि रजनी ने उनके साथ मारपीट भी की थी। एसपी ऊना सचिन हिरेमठ ने बताया कि पुलिस थाना सदर ऊना में दोनों पक्षों की ओर से मिली शिकायतों पर कार्रवाई की गई है।