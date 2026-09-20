Una News: एंटी चिट्टा अभियान को घर-घर तक पहुंचाने का दावा

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ऊना में आयोजित एंटी चिट्टा वॉकाथॉन में गगरेट क्षेत्र से युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक किया गया। युवाओं को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद गगरेट क्षेत्र से बड़ी संख्या में युवाओं ने वॉकाथॉन में भाग लिया।उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान में युवाओं और आम लोगों की भागीदारी जरूरी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र में अभियान से जुड़ी गतिविधियां आगे भी जारी रखी जाएंगी।ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर, पंचायत समिति गगरेट अध्यक्ष बृजेश डोगरा, नगर पंचायत गगरेट अध्यक्ष मन्नु ठाकुर, कलोह पंचायत प्रधान अजय ठाकुर और गगरेट के उपप्रधान पवन जसवाल ने संयुक्त बयान में कहा कि गगरेट कांग्रेस संगठन एकजुट होकर जनता से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहा है।इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा संगठन को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि गगरेट भाजपा में कई धड़े हैं और संगठन में मतभेद दिखाई दे रहे हैं।