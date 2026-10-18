Una News: साइकिल सवार को टक्कर मार भागा कार चालक, प्राथमिकी दर्ज

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संवाद न्यूज एजेंसीगगरेट (ऊना)। गगरेट क्षेत्र के बड़ोह में राधा-कृष्ण मंदिर के समीप एक सफेद रंग की अर्टिगा कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार सड़क किनारे गिरकर घायल हो गया। हादसे के बाद कार चालक मौके से ऊना की तरफ निकल गया। पुलिस थाना गगरेट में अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार ओयल निवासी नवजोत सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वह 17 अक्तूबर की शाम करीब 6:43 बजे मोटरसाइकिल पर गगरेट से अपने घर लौट रहे थे। जब वे राधा-कृष्ण मंदिर बड़ोह से थोड़ा आगे पहुंचे तो एक कार ने उन्हें ओवरटेक किया। इसके बाद कार चालक ने गलत दिशा में जाकर सामने से आ रहे साइकिल सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से साइकिल सवार साइकिल समेत सड़क किनारे गिर गया।शिकायतकर्ता के अनुसार हादसे के बाद कार चालक गाड़ी सहित ऊना की तरफ भाग गया। उन्होंने बताया कि कार पर पीले रंग की पंजाब नंबर की प्लेट लगी थी। कार की रफ्तार अधिक होने के कारण वह उसका पूरा नंबर नहीं पढ़ पाए। घायल साइकिल सवार की पहचान बाद में बड़ोह निवासी रंजीत सिंह पुत्र राम सिंह के रूप में हुई।पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर र्ज की है। फरार कार चालक की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।