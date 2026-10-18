फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Accused in chain-snatching case sent to judicial custody

Una News: चेन स्नैचिंग का आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा

Mon, 19 Oct 2026 06:40 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 19 Oct 2026 06:40 AM IST
विज्ञापन
Accused in chain-snatching case sent to judicial custody
स्तोथर में महिला से चेन छीनने का मामला, दूसरा आरोपी अब भी फरार
विज्ञापन

यूपी से पकड़े गए आरोपी से बरामदगी को लेकर हुई पूछताछ
संवाद न्यूज एजेंसी
अंब (ऊना)। स्तोथर क्षेत्र में महिला से सोने की चेन छीनने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तीन दिन का पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद शनिवार को पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए।
तीन अक्तूबर को स्तोथर में बाइक सवार दो आरोपियों ने एक महिला से सोने की चेन छीन ली थी। आरोपी संतोषगढ़ क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग की एक अन्य वारदात में भी शामिल पाया गया है। संतोषगढ़ पुलिस ने उसे 10 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश के अहमदगढ़ से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 12 अक्तूबर को अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
विज्ञापन

बाद में अंब पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी को हिरासत में लिया और वीरवार को अदालत में पेश कर तीन दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया। रिमांड के दौरान पुलिस ने उससे वारदात से जुड़े पहलुओं और छीनी गई चेन की बरामदगी को लेकर पूछताछ की। मामले में शामिल दूसरा आरोपी अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि आरोपी को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed