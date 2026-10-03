फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Basal School students won the overall trophy at the athletic meet.

Una News: एथलेटिक मीट में बसाल स्कूल के छात्रों ने जीती ओवरऑल ट्रॉफी

Sat, 03 Oct 2026 10:54 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 03 Oct 2026 10:54 PM IST
विज्ञापन
Basal School students won the overall trophy at the athletic meet.
नारी (ऊना)। राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बसाल के विद्यार्थियों ने एथलेटिक मीट में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में विद्यालय के खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स की ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम की।
विज्ञापन

विद्यालय के कक्षा जमा एक के छात्र कृष्णा ने 400 मीटर एवं 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। कक्षा 12वीं के हर्षित ने भाका फेंक में और आशुतोष ने ट्रिपल जंप में रजत पदक प्राप्त किया। कक्षा 11वीं की दिव्या ने 3000 मीटर दौड़ में स्वर्ण तथा 1500 मीटर में रजत पदक जीता। आरुषि ने हाई जंप में कांस्य पदक प्राप्त किया।
विज्ञापन

कक्षा 10वीं के हरमन ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। गर्ल्स 1600 मीटर रिले में रजत पदक प्राप्त किया। छात्र रिले टीम ने 1600 मीटर रिले में स्वर्ण पदक तथा 400 मीटर रिले में रजत पदक हासिल किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रदीप सिंह ने सभी विजेता खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों तथा विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्यों को बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed