Una News: झलोगी टनल को सुरक्षित करने के लिए आस्ट्रिया के विशेषज्ञ बनाएंगे डिजाइन

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झलोगी टनल के मुहाने पर वर्ष 2023 में भूस्खलन शुरू हुआ था, जो वर्ष 2025 में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान और गंभीर हो गया। पहाड़ी से चट्टानें और मलबा गिरने के कारण टनल के प्रवेश द्वार को नुकसान पहुंचा। इसके बाद इस हिस्से की सुरक्षा को लेकर नए तकनीकी विकल्प तलाशे गए। ऑस्ट्रिया के विशेषज्ञ ने मौके का तकनीकी आकलन कर प्रभावित मुहाने को पुराने स्थान पर दोबारा बनाने के बजाय आगे सुरक्षित स्थान पर नया मुहाना बनाने का सुझाव दिया था।प्रस्तावित बदलाव का मुख्य उद्देश्य टनल के प्रवेश द्वार को पहाड़ी से गिरने वाली चट्टानों और मलबे के खतरे से दूर रखना है। इसके लिए केवल क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करने के बजाय टनल के मुहाने की स्थिति बदलने का विकल्प अपनाया जा रहा है। अब ऑस्ट्रिया के विशेषज्ञ विस्तृत डिजाइन में भूगर्भीय परिस्थितियों, पहाड़ी की स्थिरता और नए मुहाने की तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करेंगे।प्री-डिजाइन में सुझाए गए विकल्प के अनुसार मुहाने की स्थिति बदलने से सुरंग की लंबाई में करीब 300 मीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, अंतिम डिजाइन में ही वास्तविक एलाइनमेंट, निर्माण की तकनीकी व्यवस्था और लंबाई को अंतिम रूप दिया जाएगा।झलोगी टनल को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विस्तृत अध्ययन के बाद डीपीआर स्वीकृति के लिए एनएचएआई मुख्यालय भेजी जाएगी।-दिग्व्रत, उपप्रबंधक, एनएचएआई पीआईयू मंडी।