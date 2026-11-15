Una News: असीं कित्थे ते होर भेजिये स्पेशल बसां...अद्दे बंदे तां हरोली बुला ले वे

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लाइव रिपोर्टइस दौरान एक यात्री ने बोला साबह स्पेशल बस भेज दो बड़ी देर ते खड़े वे असीं। बद्दी जाने वाले बहुत सवारियां ऐ। इसी बीच एक महिला यात्री भी अड्डा प्रभारी से बस काउंटर पर अपने छोटे बच्चे के पूरी टिकट काटने की शिकायत लेकर पहुंची। पांच मिनट तक यात्रियों बात सुनने के बाद अड्डा प्रभारी ने सहकर्मियों से चर्चा करने के बाद स्पेशल बस भेजने का कहा और महिला यात्री को स्पेशल बस में सभी का पूरा टिकट लेने को लेकर विस्तार से समझाया। जिसपर महिला यात्री रूटीन की बस के बारे में पूछताछ कर कार्यालय से बाहर चली गई।