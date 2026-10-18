Una News: बिना सूचना बेली ब्रिज उखाड़ने पहुंचा विभाग, खड्ड से गुजरने को मजबूर हुए लोग

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एक दिन पहले सूचना देना भी भूल गया लोक निर्माण विभागमौके पर पहुंचे लोग अधिकारियों को कोसते नजर आएसंवाद न्यूज एजेंसीऊना। रामपुर बेली ब्रिज को हटाने की तैयारी में जुटे लोक निर्माण विभाग ने रविवार शाम बिना किसी पूर्व सूचना के इसे डिस्मेंटल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। शाम 4:40 बजे विभाग के कर्मचारियों ने पुल के प्रवेशद्वार पर जीप खड़ी कर रास्ता बंद कर दिया। अचानक रास्ता बंद होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वैकल्पिक व्यवस्था और पूर्व सूचना के अभाव में लोग खड्ड से होकर गुजरने को मजबूर हो गए।मौके पर पहुंचे लोग लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते और अधिकारियों को कोसते नजर आए। लोगों का कहना था कि यदि विभाग को पुल हटाने का काम शुरू करना था तो कम से कम एक दिन पहले इसकी सूचना सार्वजनिक की जानी चाहिए थी। इससे लोग अपनी आवाजाही की योजना बना सकते थे और उन्हें मौके पर पहुंचकर परेशानी नहीं झेलनी पड़ती।बेली ब्रिज से होकर गुजरने वाले लोगों को रास्ता बंद मिलने के बाद परेशानी का सामना करना पड़ा। शाम के समय अचानक आवाजाही रोकने से लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया। विभाग की ओर से समय रहते सूचना नहीं दिए जाने के कारण लोग अनजान होकर पुल तक पहुंचते रहे। वहां रास्ता बंद मिलने पर उन्हें खड्ड से होकर निकलने का रास्ता तलाशना पड़ा। लोक निर्माण विभाग की ओर से शाम को 6:30 बजे तक मौके पर कोई सार्वजनिक सूचना का बोर्ड मौके पर नहीं लगाया गया।विभाग की कार्यप्रणाली से हम तो तंग आ गए हैं। ठीक है नए पुल बनाने का काम शुरू करना है, लेकिन इसे बंद करने के बारे में तो पहले सूचित करने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं है।-पुरुषोत्तम, राहगीरविभाग ने ब्रिज को बिना कोई सूचना दिए अचानक तोड़ना शुरू कर दिया। कम से कम खड्ड में से छोटे वाहनों के आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता तो बना देते।-हैप्पीकोट:बेली ब्रिज को डिस्मेंटल करने के निर्देश दिए गए हैं। आम जनता को सूचित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिशासी अभियंता की थी। इस संबंध में जानकारी जुटाई जाएगी। - एचएल शर्मा, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता