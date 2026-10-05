फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Accusation of rape of a minor female student

Una News: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप

Mon, 05 Oct 2026 05:33 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 05 Oct 2026 05:33 PM IST
विज्ञापन
Accusation of rape of a minor female student
थानाकलां (ऊना)। बंगाणा थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय नौवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने 79 वर्षीय दुकानदार के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, छात्रा ने शिकायत में बताया कि 23 सितंबर को स्कूल से छुट्टी के बाद वह छोटी बहन के साथ स्कूल गेट के पास स्थित दुकान पर पेन और कॉपी लेने गई थी। आरोप है कि दुकानदार उसे हाथ पकड़कर दुकान के पास बने कमरे में ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। छात्रा ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। छात्रा के अनुसार, आरोपी पहले भी उसके साथ अश्लील हरकतें कर चुका था। घटना के दौरान छात्रा की छोटी बहन कमरे के बाहर मौजूद थी। करीब 20-25 मिनट बाद बहन के दरवाजा खटखटाने पर आरोपी ने दरवाजा खोला। इसके बाद छात्रा बाहर आई।
विज्ञापन

बताया गया है कि छात्रा की छोटी बहन ने स्कूल की शिकायत पेटी में पत्र डालकर दुकानदार द्वारा उसकी बहन को चॉकलेट देने और एक दिन कमरे में ले जाने की जानकारी दी थी। शिकायत मिलने पर अध्यापकों ने छात्रा से पूछताछ की, जिसके बाद उसने घटना की जानकारी दी। छात्रा ने बाद में अपनी मां को भी मामले से अवगत कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि दो अक्तूबर को छात्रा अपने माता-पिता के साथ बंगाणा थाना पहुंची, जहां उसका बयान दर्ज किया गया। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें