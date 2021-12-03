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ऊना। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला-1 ऊना में इन दिनों अनुशासन और एकरूपता की अनूठी झलक देखने को मिल रही है। स्कूल के बच्चों से लेकर प्रधानाचार्य और स्टाफ सदस्य तक सभी निर्धारित ड्रेस कोड में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल का पूरा स्टाफ अपनी ड्रेस के साथ गले में पदनाम का बैज भी लगाए रखता है। इससे स्कूल परिसर में एक अलग ही सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के प्रधान धीरज का कहना है कि प्रधानाचार्य सहित पूरे स्टाफ का ड्रेस कोड में आना सराहनीय पहल है। इससे बच्चों को भी अच्छा लगता है और उनके मन में शिक्षकों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ती है। वहीं एसएमसी उपप्रधान हरपाल ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि स्कूल का पूरा स्टाफ एक निर्धारित वेशभूषा में आता है। बाहर से आने वाले अभिभावक और अन्य लोग जब स्कूल में इस व्यवस्था को देखते हैं तो उन्हें भी खुशी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से उठाए जा रहे ऐसे कदम बच्चों के हित में हैं। शिक्षकों को ड्रेस कोड में देखकर बच्चों में भी अनुशासन और एकरूपता की भावना विकसित होती है। सरकारी स्कूल में स्टाफ की यह पहल अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी प्रेरणादायक बन सकती है।