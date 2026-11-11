Una News: आलू के दामों में 600 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट ने बढ़ाई किसानों की चिंता

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

किसानों का कहना है कि कुछ समय पहले तक करीब 2000 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाला आलू अब घटकर 1400 रुपये के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में किसानों को प्रति क्विंटल करीब 600 रुपये कम दाम मिल रहे हैं। किसानों को डर है कि मंडियों में आवक बढ़ने के साथ भाव में और गिरावट आ सकती है।कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में करीब 2000 हेक्टेयर भूमि पर आलू की फसल तैयार की गई है। किसान अपनी उपज अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की मंडियों में बेचते हैं। फसल की पटाई का समय नजदीक आने के साथ किसान इसे जल्द मंडियों तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मौजूदा भाव का लाभ मिल सके।आलू की खेती में बीज, खाद, दवाइयों, सिंचाई और मजदूरी पर काफी खर्च करना पड़ता है। इसके बावजूद दाम 2000 से घटकर 1400 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं। यदि भाव में और गिरावट आई तो किसानों के लिए लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। महेश कुमार, किसानकई महीनों की मेहनत के बाद फसल तैयार होती है लेकिन मंडियों में पहुंचने पर किसानों को बाजार के भाव पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार से आलू के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने और किसानों की उपज की खरीद की व्यवस्था करने की मांग की है। रोहित कुमार, किसानइस बार आलू की अच्छी पैदावार हुई है। एक कनाल भूमि में करीब छह से आठ क्विंटल उत्पादन हुआ है। आगामी दिनों में मंडियों में आलू की आवक के अनुसार भाव में उतार-चढ़ाव हो सकता है। डॉ. प्रेम ठाकुर, उपनिदेशक जिला कृषि विभाग