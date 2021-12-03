Una News: मां चिंतपूर्णी के दरबार में चढ़ाया 750 ग्राम चांदी का पूजा पात्र
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 25 Sep 2026 12:49 AM IST
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भरवाईं (ऊना)। प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धालुओं द्वारा अपनी श्रद्धा के अनुसार दान एवं भेंट अर्पित करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में अमृतसर के एक श्रद्धालु ने मां चिंतपूर्णी मंदिर को 750 ग्राम चांदी का पूजा पात्र भेंट किया है। श्रद्धालु द्वारा श्रद्धा एवं आस्था के साथ मंदिर को यह चांदी का पूजा पात्र दान किया गया। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालु की इस भेंट को मंदिर के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मां चिंतपूर्णी के दरबार में देशभर से आने वाले श्रद्धालु समय-समय पर अपनी श्रद्धा के अनुसार विभिन्न वस्तुएं भेंट करते रहते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था के कारण मां चिंतपूर्णी मंदिर में चढ़ावे और भेंट के रूप में मिलने वाली विभिन्न वस्तुएं मंदिर की धार्मिक परंपराओं और व्यवस्थाओं का हिस्सा बनती हैं।
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