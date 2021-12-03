Una News: चलते श्रद्धालु की जेब से 3500 रुपये चोरी

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जानकारी के अनुसार गुरदासपुर निवासी श्रद्धालु शशिपाल ने बारिश से बचाने के लिए अपने 3500 रुपये एक लिफाफे में डालकर जेब में रखे थे। इसी दौरान उसके पीछे चल रहा एक व्यक्ति लगातार उस पर नजर रखे हुए था। मौका मिलते ही आरोपी ने शशिपाल की जेब से पैसों से भरा लिफाफा निकाल लिया और तुरंत अपने साथी को थमा दिया। लिफाफा मिलते ही उसका साथी मौके से भाग गया।श्रद्धालु शशिपाल को जैसे ही जेब से पैसे निकाले जाने का पता चला, उसने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया और मंदिर के सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने मामले की जानकारी लेने के बाद आरोपी से पूछताछ की। इस दौरान आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और चोरी किए गए 3500 रुपये श्रद्धालु को वापस लौटा दिए। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। मेले के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों की ओर से श्रद्धालुओं को अपने सामान और नकदी को लेकर विशेष सतर्क रहने की अपील की जा रही है। इसकी पुष्टि मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर ने की है।