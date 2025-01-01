Una News: बीसीए की छात्रा सुनाक्षी की चलेट में सड़क हादसे में मौत

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पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कॉलेज से छुट्टी होने के बाद सुनाक्षी घर जाने के लिए बस अड्डे पर पहुंची। इसी दौरान उसके गांव के एक व्यक्ति ने उसे स्कूटी पर लिफ्ट दी। स्कूटी चलेट पुल पार करने के बाद करीब 50 मीटर ही आगे पहुंची थी कि पीछे से आ रहे टैंकर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से स्कूटी के पीछे बैठी सुनाक्षी सड़क पर गिर गई और उसके सिर पर गंभीर चोट आई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे चलेट के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू की। इस दौरान स्थानीय लोगों की निशानदेही पर आसपास के इलाके की छानबीन के दौरान आरोपी चालक को पुलिस टीम ने काबू कर लिया।परिवार ने गंवाई होनहार बेटीपढ़ाई में होशियार सुनाक्षी परिवार की बड़ी बेटी थी और परिवार की जिम्मेदारियों में भी हाथ बंटाती थी। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार और रिश्तेदारों में मातम पसर गया। सुनाक्षी अपने माता-पिता के साथ नहीं बल्कि गगरेट क्षेत्र के मवां कोहला गांव में रिश्तेदारों के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। सुनाक्षी का एक छोटा भाई और बहन है। वह मौसी के यहां रहती थी।डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि पुलिस ने टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही। पुलिस मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई कर रही है।