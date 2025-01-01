फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   BCA student Sunakshi dies in a road accident in Chalet.

Una News: बीसीए की छात्रा सुनाक्षी की चलेट में सड़क हादसे में मौत

Fri, 21 Aug 2026 12:26 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 21 Aug 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
BCA student Sunakshi dies in a road accident in Chalet.
मृतका सुनाक्षी। फाइल फोटो
दौलतपुर चौक (ऊना)। क्षेत्र के गांव चलेट में वीरवार दोपहर करीब तीन बजे हुए सड़क हादसे में बीसीए तृतीय वर्ष की छात्रा सुनाक्षी (20) पुत्री सतनाम सिंह निवासी झंबर, जिला ऊना की मौत हो गई। वह गगरेट क्षेत्र के गांव मवा कोहलां में अपने रिश्तेदारों के यहां रहकर पढ़ाई कर रही थी। हादसा उस समय हुआ, जब सुनाक्षी स्कूटी पर सवार होकर कॉलेज से घर लौट रही थी। इसी दौरान एक टैंकर चालक ने स्कूटी को टक्कर मार दी और सुनाक्षी की मौके पर मौत हो गई जबकि स्कूटी चालक सुरक्षित है।
विज्ञापन

पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कॉलेज से छुट्टी होने के बाद सुनाक्षी घर जाने के लिए बस अड्डे पर पहुंची। इसी दौरान उसके गांव के एक व्यक्ति ने उसे स्कूटी पर लिफ्ट दी। स्कूटी चलेट पुल पार करने के बाद करीब 50 मीटर ही आगे पहुंची थी कि पीछे से आ रहे टैंकर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से स्कूटी के पीछे बैठी सुनाक्षी सड़क पर गिर गई और उसके सिर पर गंभीर चोट आई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे चलेट के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू की। इस दौरान स्थानीय लोगों की निशानदेही पर आसपास के इलाके की छानबीन के दौरान आरोपी चालक को पुलिस टीम ने काबू कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


परिवार ने गंवाई होनहार बेटी
पढ़ाई में होशियार सुनाक्षी परिवार की बड़ी बेटी थी और परिवार की जिम्मेदारियों में भी हाथ बंटाती थी। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार और रिश्तेदारों में मातम पसर गया। सुनाक्षी अपने माता-पिता के साथ नहीं बल्कि गगरेट क्षेत्र के मवां कोहला गांव में रिश्तेदारों के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। सुनाक्षी का एक छोटा भाई और बहन है। वह मौसी के यहां रहती थी।

----
डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि पुलिस ने टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही। पुलिस मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed