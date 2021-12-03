Una News: 18 घंटे बिजली गुल, व्यापारियों का कारोबार ठप

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व्यापारियों में राजेश कुमार, बलदेव, प्रवेश, बीरबल का कहना है कि त्योहारों का सीजन सालभर के कारोबार के लिहाज से बेहद अहम होता है। इन दिनों बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ती है लेकिन इतने लंबे समय तक बिजली बंद रहने से बिजली से चलने वाले उपकरण ठप रहे। इससे न केवल दुकानदारों का काम प्रभावित हुआ बल्कि खरीदारी के लिए पहुंचने वाले ग्राहकों को भी परेशानी उठानी पड़ी।दुकानदारों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में बिजली कटौती की समस्या पहले भी सामने आती रही है। इस संबंध में विभाग को कई बार अवगत करवाने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हो पाया। उनका सवाल है कि त्योहारों के सबसे व्यस्त दिनों में बिजली आपूर्ति बाधित रहने से होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।उधर, बिजली बोर्ड गगरेट के कनिष्ठ अभियंता ओंकार सिंह ने बताया कि केबल खराब होने के कारण आपूर्ति बाधित हुई थी। खराब केबल को बदल दिया गया है और क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है।