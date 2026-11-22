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प्राकृतिक मक्की का 50 रुपये किलो मिल रहा समर्थन मूल्यसंवाद न्यूज एजेंसीऊना। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की पहल पर हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की 50 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीद रही है। इस पहल से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का बाजार पर भरोसा मजबूत हुआ है।ऊना जिले में इस सीजन अब तक 50 किसानों से 150.8 क्विंटल मक्की की खरीद की जा चुकी है। लोअर बढेड़ा गांव के किसान रघुवीर सिंह ने छह क्विंटल मक्की 50 रुपये प्रति किलो के भाव से बेची है। सलोह गांव के किसान अशोक कुमार ने भी चार क्विंटल मक्की इसी दर पर बेची। किसानों का कहना है कि बेहतर मूल्य मिलने से इस पद्धति को अपनाने का प्रोत्साहन मिल रहा है।बॉक्सरामपुर और टकारला मंडियों में खरीदप्राकृतिक मक्की की खरीद रामपुर और टकारला अनाज मंडियों के माध्यम से की जा रही है। कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इसमें सहयोग कर रहा है। किसानों को उपज बेचने पर रसीद दी जाती है और भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से होता है। उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।बॉक्सअन्य फसलों के समर्थन मूल्य में भी इजाफाआत्मा परियोजना की परियोजना निदेशक प्यारो देवी ने बताया कि प्राकृतिक मक्की की सरकारी खरीद के साथ ही प्रदेश सरकार ने अन्य प्राकृतिक फसलों के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की है। प्राकृतिक गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो किया गया है। पांगी घाटी के जौ का समर्थन मूल्य भी 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो हुआ है। प्राकृतिक हल्दी का मूल्य 90 से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलो किया गया है। पहली बार प्राकृतिक अदरक को भी समर्थन मूल्य के दायरे में लाते हुए 30 रुपये प्रति किलो का मूल्य निर्धारित किया गया है। ऊना जिले में इस समय 10,608 किसान करीब 1,460 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं।