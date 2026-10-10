सोलंगनाला में पैराग्लाडिंग का रोमांच: ओवरऑल मुकाबले में मनीष सबसे आगे, पायलटों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा

शीर्ष तीन पायलटों के बीच अंकों का अंतर कम होने के कारण मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। आने वाले राउंड में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहेंगी। वहीं सिंगल मुकाबले में नेपाल के अमन थापा ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। इस श्रेणी में अक्षय और विजय दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। पायलटों के बीच बेहतर प्रदर्शन करने की होड़ के चलते सिंगल मुकाबला भी रोमांचक बना हुआ है। ग्रुप मुकाबलों में स्पेहनीधार पैराग्लाइडिंग एडवेंचर ने पहला स्थान हासिल किया है। टीम इंडिया दूसरे स्थान पर चल रही है, जबकि जीभी पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन तीसरे स्थान पर है। तीनों टीमों के बीच बेहतर रैंकिंग हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा जारी है। सोलंगनाला में आयोजित इस प्रतियोगिता के जरिये पैराग्लाइडिंग पायलटों को अपनी प्रतिभा और उड़ान कौशल दिखाने का अवसर मिल रहा है। प्रतियोगिता के मुकाबले जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी तेज होती जा रही है। अब सभी की नजरें आगामी राउंड पर टिकी हैं, जहां पायलटों और टीमों की रैंकिंग में बदलाव देखने को मिल सकता है।