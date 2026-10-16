शिमला: कुल्लू दशहरा में हर देवता को नहीं मिलेगा सरकारी सम्मान, हाईकोर्ट में याचिका खारिज

अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया है कि राजस्व बंदोबस्त के दौरान तैयार किया जाने वाला वाजिब-उल-अर्ज एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो देवी-देवताओं के इतिहास, परंपरा और अनुष्ठानों को प्रमाणित करता है। कोठी मंगलोर (फाटी रागड़ी) के वाजिब-उल-अर्ज में याचिकाकर्ता देवता का कोई विवरण या उल्लेख नहीं है। अदालत ने उपमंडलाधिकारी (नागरिक) बंजार की रिपोर्ट और रिकॉर्ड के आधार पर पाया कि याचिकाकर्ता देवता वर्ष 1990 में मूल देव बंशीरा से अलग होकर समर्थकों के एक छोटे समूह द्वारा स्थापित किया गया एक घरेलू देवता है। मूल देव बंशीरा का रथ वर्ष 2007 से कुल्लू दशहरा में भाग ले रहा है, जबकि याचिकाकर्ता का रथ बाद में बनाया गया व्यक्तिगत देवता है। सीमित अनुयायियों वाले ऐसे घरेलू देवताओं को सरकार या जिला प्रशासन सीधे तौर पर आमंत्रित नहीं कर सकता।