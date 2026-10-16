विद्युत बोर्ड की तिमाही रिपोर्ट: डलहौजी में बिजली का लंबा इंतजार, रामपुर में कम हुई अंधेरे की मार

बिजली आपूर्ति बाधित अवधि के मामले में डलहौजी सबसे ऊपर

बिजली आपूर्ति की औसत बाधित अवधि के मामले में डलहौजी मंडल 1,287.06 मिनट के साथ सबसे ऊपर रहा। यहां प्रति उपभोक्ता औसतन करीब 21.5 घंटे की बाधित आपूर्ति दर्ज की गई। हमीरपुर में यह अवधि 1,014.27 मिनट यानी करीब 16.9 घंटे रही। बिलासपुर में 875.52 मिनट और कुल्लू में 556.73 मिनट तक आपूर्ति बाधित रही। इसके विपरीत, रामपुर मंडल में यह अवधि महज 74.36 मिनट यानी करीब 1.24 घंटे रही। देहरा में 140.76 मिनट, ऊना में 174.89 मिनट और मंडी में 205.35 मिनट की औसत बाधित अवधि दर्ज की गई। तीन महीने के दौरान अलग-अलग मंडलों में बिजली आपूर्ति की स्थिति में बड़ा अंतर रहा। बिजली आपूर्ति में रुकावटों की औसत आवृत्ति के मामले में देहरा मंडल 40.43 के साथ सबसे ऊपर रहा। डलहौजी में यह आंकड़ा 39.96, नाहन में 36.16 और हमीरपुर में 35.90 दर्ज किया गया। वहीं, रामपुर में यह केवल 8.03 रहा। देहरा में आपूर्ति बार-बार बाधित होने की स्थिति सामने आई, जबकि रामपुर में रुकावटों की आवृत्ति तुलनात्मक रूप से कम रही।