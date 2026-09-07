स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट: तीन लाख से कम आबादी वाले हिमाचल के सात शहर सूची में शामिल, जानें रैंक

पहाड़ों की साफ हवा के लिए पहचान रखने वाले हिमाचल प्रदेश के पांच शहरों ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में भी अच्छी जगह बनाई। हालांकि, कुछ शहर पिछले वर्षों में निचले पायदान पर भी लुढ़के हैं। प्रदेश में डमटाल सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला शहर रहा। तीन लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में डमटाल को 186 अंक के साथ देश में नौवां स्थान मिला है। इसके बाद परवाणू 185.5 अंक के साथ 11वें, सुंदरनगर 185 अंक के साथ 12वें, कालाअंब 182.4 अंक के साथ 14वें और नालागढ़ 182.2 अंक के साथ 15वें स्थान पर रहा। पांवटा साहिब की 22वीं रैंक रही और स्कोर 174 रहा। बद्दी की रैंक 23 और स्कोर 172.5 रहा। यह सर्वेक्षण तीन लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में जारी किया गया है। सूची में प्रदेश के कुल सात शहर शामिल हैं।

विज्ञापन





रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल का प्रदर्शन इस बार खास तौर पर छोटे शहरों की श्रेणी में सामने आया है। डमटाल को 186 अंक मिले हैं और वह शीर्ष दस शहरों में शामिल है। हिमाचल का परवाणू 185.5 अंक के साथ 11वें स्थान पर रहा। सुंदरनगर को 185 अंक मिले और वह 12वें स्थान पर रहा। कालाअंब ने 182.4 अंक के साथ 14वां और नालागढ़ ने 182.2 अंक के साथ 15वां स्थान हासिल किया। यानी प्रदेश के पांचों शामिल शहर शीर्ष 15 में रहे। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल पांवटा साहिब को 174 अंक के साथ 22वां और बद्दी को 172.5 अंक के साथ 23वां स्थान मिला है। इससे संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधियों वाले इन क्षेत्रों में स्वच्छ वायु के मोर्चे पर अभी और सुधार की गुंजाइश है।