जरूरत के अनुसार तैयार होंगे कपड़े

सूत्रों के अनुसार, यह रिसर्च सेंटर भविष्य में अन्य धागा और टेक्सटाइल उद्योगों के लिए भी मॉडल के रूप में काम कर सकता है। किसी उद्योग या कंपनी को कपड़े या धागे की गुणवत्ता, नई तकनीक या उत्पाद विकास से संबंधित शोध की जरूरत होने पर सेंटर की सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इससे क्षेत्र में टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बिरला टेक्सटाइल के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र पटनायक ने बताया कि रिसर्च सेंटर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले छह माह में इसे पूरा कर शुरू करने का लक्ष्य है। सेंटर के संचालन में आने के बाद ग्राहकों की जरूरत के अनुसार कपड़े विकसित किए जाएंगे और उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे कंपनी में तैयार होने वाले धागे और कपड़े की गुणवत्ता में और सुधार होगा।