फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Work to fill potholes on the Baddi-Sai road has begun.

Solan News: बद्दी साई मार्ग पर गड्ढे भरने का कार्य हुआ शुरू

Mon, 07 Sep 2026 12:04 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Mon, 07 Sep 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
Work to fill potholes on the Baddi-Sai road has begun.
बद्दी साई मार्ग पर गड्‌ढों को भरने के लिए लगाए गए पेवर ब्लाक- संवाद
इंपेक्ट-
विज्ञापन

निगम की ओर से पेवर ब्लाॅक लगा कर किया जा रहा समतल
अमर उजाला में प्रकाशित होने के बाद हुआ असर
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। नगर निगम ने बद्दी-साई मार्ग पर पड़े गड्ढों को अब पेवर ब्लॉक से भरना शुरू कर दिया है। अमर उजाला ने साई रोड पर गड्ढों से हो रहे नुकसान को लेकर समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद विभाग हरकत में आया। पहले सीमेंट से गड्ढे भरने का प्रयास किया गया, लेकिन यह कामयाब नहीं हुआ। अब इन गड्ढों को पेवर ब्लॉक से भरा जा रहा है।
बद्दी-साई मार्ग पर रिपेयर का कार्य बरसात के चलते रुका हुआ है। इस मार्ग को चौड़ा कर री-कारपेटिंग का कार्य शुरू होने वाला है। इस बीच मार्ग की हालत ज्यादा खराब हो गई है और वाहन चालकों के लिए इस पर चलना खतरे से खाली नहीं रहा है। इसके चलते नगर निगम ने बरसात समाप्त होने का इंतजार किए बगैर ही पेवर ब्लॉक से सड़क को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया है।
विज्ञापन

कुछ दिन पहले गड्ढे में अनियंत्रित होकर एक गाड़ी खंभे से टकरा गई थी, जिसके बाद इस क्षेत्र में 24 घंटे तक बिजली गुल रही। करीब 30 ट्रांसफार्मर बंद हो गए थे। इस दौरान एक दर्जन से अधिक उद्योग, इतने ही व्यापारी और कडूवाना गांव के लोग बिजली गुल होने से प्रभावित हुए थे। अमर उजाला ने इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद नगर निगम हरकत में आया और गड्ढों को पेवर ब्लॉक से भरने का कार्य शुरू कर दिया गया। इस मार्ग पर नगरखेड़ा, दावर चौक, लेबर चौक, सत्संग भवन और कडूवाना के समीप पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। इससे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उधर, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त अंकुर ठाकुर ने कहा कि बद्दी-साई मार्ग की हालत ज्यादा खराब होने के कारण गड्ढों को भरने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस मार्ग की री-कारपेटिंग और पक्का करने का ठेका आठ करोड़ रुपये में दिया गया है। हालांकि, अभी पहले नाली का निर्माण होना है। वाहन चालकों की समस्याओं को देखते हुए खराब सड़क को पेवर ब्लॉक से ठीक करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि उन्हें परेशानी न हो।

बद्दी साई मार्ग पर गड्ढों को भरने के लिए लगाए गए पेवर ब्लाक- संवाद

बद्दी साई मार्ग पर गड्ढों को भरने के लिए लगाए गए पेवर ब्लाक- संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed