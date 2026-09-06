Solan News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Mon, 07 Sep 2026 01:15 AM IST
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प्रतियोगिता। धर्मपुर स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता के मैच सुबह 10:00 बजे से शुरू होंगे।
अदालत : उपायुक्त कोर्ट सोलन में हिमाचल प्रदेश महिला आयोग सोलन की ओर से समस्याओं की सुनवाई पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।
बैठक। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन कुनिहार की विशेष बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
आपातकालीन कक्ष : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. मोनिका सूद, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. मुकुल शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. धर्मेंद्र कुमार मौजूद रहेंगे। आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सुमित सूद, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. चारु सिंह, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. तरुण शास्त्री, डॉ. आंचल शर्मा और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन
अदालत : उपायुक्त कोर्ट सोलन में हिमाचल प्रदेश महिला आयोग सोलन की ओर से समस्याओं की सुनवाई पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।
बैठक। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन कुनिहार की विशेष बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
आपातकालीन कक्ष : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. मोनिका सूद, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. मुकुल शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. धर्मेंद्र कुमार मौजूद रहेंगे। आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सुमित सूद, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. चारु सिंह, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. तरुण शास्त्री, डॉ. आंचल शर्मा और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
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