Solan News: नौवें दिन भी बूंद-बूंद को तरसा सोलन, दूषित पानी और टैंकरों के भरोसे जिंदगी

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सर्कुलर रोड, शामती, कोटलानाल और मॉलरोड में गहराया जल संकटबाजार से 20 प्रति लीटर पानी खरीदने को मजबूर हॉस्टल के छात्रसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। सोलन शहर में पेयजल संकट विकराल रूप धारण कर चुका है। शहरवासियों को आठ से नौ दिनों के लंबे अंतराल के बाद पानी नसीब हो रहा है, वह भी मटमैला और दूषित। जल शक्ति विभाग और नगर निगम के दावों के बीच आम जनता, कारोबारी और पढ़ाई के लिए आए छात्र परेशान हैं और बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।सबसे बुरा हाल हॉस्टल और पीजी में रह रहे छात्र-छात्राओं का है, जिन्हें पीने के पानी के लिए रोजाना 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बोतलें खरीदनी पड़ रही हैं। इससे उनके बजट पर भारी असर पड़ रहा है। वहीं, आम नागरिकों को हफ्ते में दो-दो बार निजी टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं।इनसेटक्या कहते हैं लोगजांच के बाद ही दी जाए पानी की सप्लाईबरसात के बावजूद शहर में सात से आठ दिनों में पानी आ रहा है। सप्लाई में मिट्टी के कण साफ दिखाई देते हैं। जल शक्ति विभाग को पानी वितरित करने से पहले सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजने चाहिए, ताकि पता चल सके कि पानी पीने योग्य है भी या नहीं। - कुशल जेठी, प्रधान, व्यापार मंडल सोलनइनसेटबिना फिल्टर आ रहा भूरा पानी, समय सीमा तय होहफ्ते में एक बार सप्लाई आती है और उसका भी कोई समय निश्चित नहीं है। जो पानी आ रहा है, वह पूरी तरह भूरा और मिट्टी से भरा होता है। ऐसा लगता है कि बिना फिल्टर किए ही सप्लाई दी जा रही है। विभाग को कम से कम सप्लाई का समय तो तय करना चाहिए। - रीना सूद, निवासी, सर्कुलर रोडइनसेटशिकायतों के बावजूद समाधान नहीं, टैंकरों का सहाराबीते 22-23 जुलाई के बाद से नल सूखे पड़े हैं। रोजमर्रा के कामों के लिए बार-बार निजी टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। कई बार प्रशासनिक स्तर पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। - शैलेंद्र कुमार, निवासी, धोबीघाट रोडइनसेटदैनिक कामकाज ठप, जल्द बने पुख्ता योजनापानी न मिलने से दैनिक दिनचर्या और काम बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी बाजार से पानी खरीदना भारी पड़ रहा है। पांच-छह दिन बीत जाने पर भी राहत नहीं मिलती। विभाग को जल्द स्थायी समाधान निकालना होगा। - नंदलाल शर्मा, निवासी, बाईपासकोटइमरजेंसी बोरवेल से दूर करेंगे पेयजल संकटगिरि और अश्वनी खड्ड में भारी सिल्ट आने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित हुई है। समस्या से निपटने के लिए नगर निगम और जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता के साथ बैठक की गई है। शहर में जल्द नए बोरवेल स्थापित किए जाएंगे, ताकि सिल्ट आने की स्थिति में आपातकालीन व्यवस्था के तहत छोटे कनेक्शनों को पानी दिया जा सके। - सुषमा शर्मा, महापौर, नगर निगम सोलन