Solan News: स्त्री सत्संग सभा ने मनाई श्री कृष्ण का छठी

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संवाद न्यूज़ एजेंसीसुबाथू (सोलन)। भगवान श्रीकृष्ण की जन्माष्टमी का पावन पर्व विधि-विधान से मनाए जाने के बाद ठाकुरद्वारा मंदिर सुबाथू में भगवान कृष्ण के जन्म के छठे दिन उनकी छठी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आयोजन स्त्री सत्संग सभा, सुबाथू की प्रधान रजनी शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।इस विशेष अवसर पर मंदिर परिसर को रंग-बिरंगे गुब्बारों और भव्य सजावट से सजाया गया था। समारोह में सभा की वरिष्ठ सदस्य सुशीला देवी और सरिता यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उत्सव के दौरान स्थानीय महिलाएं मंदिर प्रांगण में एकत्रित हुईं और भगवान श्रीकृष्ण के भजनों का सुंदर गुणगान किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण स्थानीय छोटे बच्चे रहे, जिन्होंने राधा-कृष्ण का रूप धारण कर भजनों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया और उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। स्त्री सत्संग सभा की प्रधान रजनी शर्मा ने पर्व के धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार भगवान कृष्ण की छठी का पूजन करने से जन्माष्टमी की पूजा पूर्ण मानी जाती है और भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।इस अवसर पर सभा के वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। इस गरिमामयी उत्सव में सुबाथू स्त्री सत्संग सभा की उपप्रधान कनक अग्रवाल, महासचिव पूजा अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सलोनी, सदस्य सरीना, श्रुति, आशा, नीरू, मधु गुप्ता, संगीता शर्मा, अरिता शर्मा, अमिता शर्मा, अनीता शर्मा सहित सभा की अन्य सदस्याएं और बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु उपस्थित रहे।