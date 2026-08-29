Solan News: बद्दी में किराये के कमरे में रहने वाली महिला की संदिग्ध हालात में मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीबद्दी(सोलन)। बद्दी की एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके पास फंदा पड़ा हुई था। आशंका है कि महिला ने फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बद्दी में किराये के कमरे में रहने एक व्यक्ति रोहित कुमार की पत्नी रेशम कमरे में फंदे के साथ गैस सिलिंडर के साथ पड़ी हुई मिली। परिजन तुरंत उसे बद्दी अस्पताल लाए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।