Solan News: खेतों में कीटनाशकों और रसायनों का छिड़काव फिलहाल रखें स्थगित

संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। जिले में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों के दौरान मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान जिले के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। किसानों और आम नागरिकों के लिए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है।मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 15 अक्तूबर को जिले के कुछ चुनिंदा स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिर सकती है। यह चेतावनी अगले दिन सुबह 08:30 बजे तक है। मौसम में बदलाव और बारिश की संभावना को देखते हुए खेतों में कीटनाशकों या अन्य रसायनों के छिड़काव का कार्य फिलहाल स्थगित कर दें। मौसम साफ होने पर ही छिड़काव करें। गायों में लंपी स्किन डिजीज के लक्षणों जैसे- शरीर पर गांठ, बुखार, अत्यधिक लार आने पर कड़ी निगरानी रखें। लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क कर टीकाकरण करवाएं और स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। गेहूं की बुवाई के लिए खेतों की तैयारी शुरू कर दें। बुवाई से पहले खेत में गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं, जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ेगी। सेब बागवान 15 अक्तूबर से पहले अपने बगीचों की मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। गिरे हुए व रोगग्रस्त फलों को इकट्ठा कर सुरक्षित तरीके से नष्ट करें। मौसम साफ होने पर पेड़ों के तनों पर 2 से 3 फीट की ऊंचाई तक चूने और नीले थोथे का लेप लगाएं।