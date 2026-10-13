फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   sampling of water

Solan News: उद्योग से छोड़ा जा रहा था रासायनिक पानी, प्रदूषण बोर्ड ने भरे सैंपल

Tue, 13 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
नोटिस जारी, तेज और अजीब आवाज की भी होगी जांच; रिपोर्ट के आधार पर होगी आगामी कार्रवाई
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

नालागढ़। भारत स्पिरिट्स लिमिटेड में प्रदूषण की शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई की है। उद्योग और महादेव खड्ड से पानी के सैंपल भरे हैं। उद्योग का निरीक्षण कर प्रबंधन को नोटिस भी जारी किया गया है। बोर्ड अब पानी के सैंपलों की जांच के साथ उद्योग से आने वाली तेज और अजीब आवाज की भी जांच कर रहा है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक्सईएन अतुल परमार ने बताया कि उद्योग से रासायनिक पानी बाहर छोड़े जाने का मामला सामने आने पर खड्ड और उद्योग के अंदर से सैंपल लिए गए हैं। इनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ग्रामीणों की शिकायत पर भी उद्योग का निरीक्षण किया गया था। उस दौरान उद्योग से काफी तेज और अजीबोगरीब आवाज आने की शिकायत सामने आई थी, जिसकी भी जांच की जा रही है।
विज्ञापन


जन चेतना संघर्ष समिति के प्रधान ज्ञान ठाकुर ने बताया कि समिति लंबे समय से क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या को उठा रही है। जरूरत पड़ने पर मामला उपायुक्त सोलन, एसडीएम नालागढ़ और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के समक्ष भी उठाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed