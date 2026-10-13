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Solan News: निगम ने पेंशनरों की मांगें नहीं मानीं को शीघ्र होगा आंदोलन

Tue, 13 Oct 2026 11:56 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:56 PM IST
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नालागढ़ में हुई हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक
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संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक में एचआरटीसी के पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नंदलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार व परिवहन निगम पिछले पांच साल से एचआरटीसी के पेंशनरों की अनदेखी कर रहे हैं। बार-बार गुहार लगाने के बाद भी पेंशनरों की कोई मांग नहीं मानी जा रही है जिससे सरकार के खिलाफ रोष है।
बैठक में कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष राम स्वरूप चौधरी, जिला अध्यक्ष भीम सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। नालागढ़ के दुर्गा माता मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पेंशनर पिछले लंबे समय से मांग करता आ रहे हैं कि वर्ष 2016 से जारी किए गए नए वेतनमान का एरियर, लीव इन कैशमेंट का शीघ्र भुगतान करें। 65, 70 व 75 वर्ष पूरा करने पर पांच, दस व पंद्रह फीसदी पेंशन बढ़ोतरी का लंबित एरियर शीघ्र जारी किया जाए। प्रदेश के अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर 50 हजार रुपये की किस्त पेंशनरों को शीघ्र जारी की जाए। एचआरटीसी के पेंशनरों को प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए 3 फीसदी डीए की किस्त का लाभ शीघ्र दिया जाए। 1 जनवरी 2016 से बकाया डीए के एरियर का एकमुश्त भुगतान शीघ्र जारी किया जाए।
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वर्ष 2025 व 2026 में सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों पेंशन व अन्य सेवाओं को लाभ शीघ्र दिया जाए। उच्च न्यायालय की ओर से एचआरटीसी के पेंशनरों के हक में दिए गए फैसलों पर शीघ्र अमल कर उन्हें वित्तीय लाभ दिया जाए। अगर सरकार व निगम ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो वह अन्य संगठनों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पेंशनरों को नए वेतनमान का लाभ दिया जाए।
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इस मौके पर जिलाध्यक्ष भीम सिंह, नंदलाल, जयकिशन राणा, रघुबीर सिंह, ओमकार सिंह, राम सिंह ठाकुर, रामलोक, सरवन सिंह, दलीप सिंह, राम रतन, प्रकाशचंद, धर्मपाल, गुरदर्शन सिंह आदि मौजूद रहे।
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