फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   murder case in solan

बच्ची की हत्या का मामला : अदालत ने मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए बालूगंज भेजी आरोपी महिला

Tue, 13 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
पति को छोड़ दूसरे व्यक्ति के साथ लीव इन में रह रही थी महिला
विज्ञापन

मृतक बच्ची के शव का बिलासपुर स्थित एम्स में हुआ पोस्टमार्टम
रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का होगा खुलासा
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। बद्दी के दखड़ू माजरा में 8 वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि महिला अपने पति को छोड़कर मौजूदा व्यक्ति रोशन लाल के साथ लीव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। जिस बच्ची की हत्या की वह उसके पहले पति से थी। आरोप है कि महिला अक्सर बच्ची के साथ मारपीट करती थी। सोमवार को भी ऐसा ही हुआ जब बच्ची ने मां से खाना मांगा तो उसने गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट की। हालांकि अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है कि बच्ची की मौत पिटाई से हुई या पानी की बाल्टी में डुबोने से। पुलिस ने बिलासपुर स्थित एम्स में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही बच्ची की मौत के कारणों का पता चल पाएगा।
दूसरी ओर महिला को न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं बताई गई। जिस पर न्यायालय ने महिला की मानसिक जांच करवाने के लिए बालूगंज (शिमला) स्थित प्रमुख मनोरोग और पुनर्वास केंद्र में भेजने के आदेश दिए हैं। वहां पर मेडिकल जांच होने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि महिला की मानसिक हालत कैसी है।
विज्ञापन

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के नंदगांव का रोशन लाल पिछले पांच साल से प्रवासी महिला के साथ लीव इन रिेलेशन में रह रहा था। महिला अपने पहले पति से एक बेटी को साथ लेकर आई थी। जिसे उसने पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया। महिला बच्ची को खाना तक नहीं दे रही थी। बच्ची ने अपने सौतेले पिता रोशन लाल से कहा कि मां उसे खाना नहीं दे रही है और वह उसे बिस्किट लेकर दे, जिससे वह अपनी भूख मिटा सके। जब तक वह मौके पर पहुंचा तब तक बच्ची फर्श पर बेसुध पड़ी हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

उधर, डीएसपी बद्दी योगराज चंदेल ने बताया कि बद्दी पुलिस ने बिलासपुर स्थित एम्स में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव पिता के हवाले कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि मौत कैसे हुई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। महिला को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मानसिक जांच के लिए बालूगंज (शिमला) स्थित प्रमुख मनोरोग और पुनर्वास केंद्र भेजने के आदेश दिए हैं। जांच के बाद ही पता चलेगा कि महिला की मानसिक स्थिति कैसी है। एफएसएल की टीम ने भी मौके पर जाकर सुबूत जुटाए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed