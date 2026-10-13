Solan News: महीनों से लीक हो रही पेयजल पाइपलाइन, सड़क पर बह रहा पानी

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संवाद न्यूज एजेंसीबद्दी (सोलन)। हाउसिंग बोर्ड फेस-दो में पेयजल पाइपलाइन की लीकेज से पिछले कई महीनों से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। बार-बार शिकायतों के बावजूद समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। इससे स्थानीय निवासियों में विभाग के प्रति रोष है।स्थानीय निवासियों ने बताया कि कॉलोनी में कई स्थानों पर पेयजल पाइपलाइन लीक हो रही है। मकान नंबर 83 से 86 के सामने और मकान नंबर 479 के पास सड़क पर लगातार पानी बहने से कीचड़ जमा हो गया है और लोगों के घरों के बाहर गंदगी का अंबार लग गया है। निवासियों का आरोप है कि उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिले। मौके पर समस्या के समाधान के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय निवासी ओम प्रकाश, जसदेव सिंह, निर्मल सिंह, गुरमीत सिंह, पवन कुमार और सुरेश कुमार सहित अन्यों ने प्रशासन और जल शक्ति विभाग से मांग की है कि जल्द निरीक्षण कर लीकेज को ठीक किया जाए, ताकि पानी की बर्बादी रुक सके।मामला ध्यान में आ गया है। पेयजल पाइपलाइन में लीकेज वाले सभी स्थानों को जल्द ठीक करवाने के लिए संबंधित कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।-संदीप ठाकुर, सहायक अभियंता, हाउसिंग बोर्ड