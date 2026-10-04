Solan News: सोलन में 8 करोड़ से बिछेगी पेयजल पाइपलाइन, तीन ठेकेदारों को मिला काम

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जलशक्ति विभाग की निगरानी में जल्द शुरू होगा कामसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। शहर में लंबे समय से गहराते पेयजल संकट और जलापूर्ति की समस्याओं से अब जल्द निजात मिलने वाली है। शहर की पुरानी व जर्जर पेयजल पाइपलाइनों को बदलकर नई लाइनें बिछाने के लिए 8 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। जलशक्ति विभाग ने प्रक्रिया तेज करते हुए टेंडर जारी कर दिए हैं और काम को जल्द पूरा करने के लिए तीन ठेकेदारों में बांटा है।नई पाइपलाइनों को शहर के मुख्य पेयजल ओवरहैड टैंकों से सीधे जोड़ा जाएगा, जिससे सभी वार्डों में समान प्रेशर के साथ पानी पहुंचाना आसान होगा। शहर में दशकों पहले बिछाई गई पाइपलाइनें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। कई स्थानों पर जंग लगने और टूटने के कारण रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, लीकेज के कारण शहर में लगभग 15 फीसदी पानी की बर्बादी हो रही है। बार-बार वेल्डिंग कराकर काम चलाया जा रहा था, जो महज अस्थायी समाधान साबित हो रहा था। अब पूरी तरह नई पाइपलाइन बिछने से लीकेज बंद होगी और जलसंकट से राहत मिलेगी।इनसेटकोटशहर में नई पेयजल पाइपलाइनें बिछाने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। काम को तेजी से निपटाने के लिए तीन ठेकेदारों को जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें से एक ठेकेदार मंडी और दो सोलन के हैं।-ई. एन सिंह, एसडीओ, जलशक्ति विभाग सोलनइनसेटशहर में नई पेयजल पाइपलाइनें बिछाने का काम जल्द शुरू होगा। इन्हें मुख्य टैंक से जोड़ा जाएगा। 8 करोड़ रुपये के इस बजट से परियोजना पूरी होते ही शहरवासियों को पानी की किल्लत से स्थायी राहत मिलेगी। -ई. अल्पना ठाकुर, एसडीओ, नगर निगम सोलन