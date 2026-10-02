Solan News: परवाणू टोल के पास सेब से लदे खड़े ट्राले में भड़की आग

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संवाद न्यूज एजेंसी

परवाणू (सोलन)। परवाणू-शिमला एनएच-5 पर टोल प्लाजा के पास शुक्रवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे ट्राले के टायर व रिम गर्म होने के चलते आग लग गई। चालक ने ट्राला सड़क किनारे खड़ा कर दिया था। चालक सड़क किनारे बैठा था कि टायर में ब्लास्ट हो गया। चालक ने जब जाकर देखा तो टायर ने आग पकड़ ली थी। गाड़ी में रखे फायर इंस्टीग्यूशर से उसने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, चंद मिनटों में अग्निशमन विभाग कि गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। ट्राला में सेब की करीब 1300 पेटियां लदी थीं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि आग से ट्राले को नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह रही कि सेब सुरक्षित बचा लिया गया। उधर, परवाणू के अग्निशमन विभाग के अधिकारी अनिल ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया।

1300 पेटी सेब लेकर शिमला से बंगलूरू जा रहा था ट्राला