Solan News: न्यू नालागढ़ में झाड़ियों में मिला युवक का शव
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:55 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:55 PM IST
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शव के पास पुलिस को मिली सिरिंज, 2 से 3 दिन पुराना लग रहा शव
संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। पुलिस थाना नालागढ़ के तहत न्यू नालागढ़ क्षेत्र में झाड़ियों से एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान नालागढ़ तहसील के खेड़ा नानोवााल के अकबर (21) पुत्र मुस्ताक के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शव करीब 2-3 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। शव के पास से एक सिरिंज भी बरामद हुई है। मृतक की पहचान उसके ताया ने की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई गई। मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। एसपी विनोद धीमान ने घटना की पुष्टि की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। पुलिस थाना नालागढ़ के तहत न्यू नालागढ़ क्षेत्र में झाड़ियों से एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान नालागढ़ तहसील के खेड़ा नानोवााल के अकबर (21) पुत्र मुस्ताक के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शव करीब 2-3 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। शव के पास से एक सिरिंज भी बरामद हुई है। मृतक की पहचान उसके ताया ने की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई गई। मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। एसपी विनोद धीमान ने घटना की पुष्टि की है।