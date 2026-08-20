Solan News: बद्दी-साई रोड निर्माण में तेजी की मांग, नगर आयुक्त से मिले व्यापारी

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संवाद न्यूज एजेंसीबद्दी(सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के साई रोड पर चल रहे निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग को लेकर व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम आयुक्त विवेक चंदेल से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर दुकानदारों की समस्याओं के समाधान की अपील की। यह निर्माण कार्य सड़क चौड़ीकरण और नालों के निर्माण के लिए किया जा रहा है।प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला सोलन के प्रवक्ता संदीप सचदेवा और व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष भाग सिंह कुंडलस ने किया। व्यापारियों ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण और नालों के निर्माण के कारण कई दुकानों के सामने आवागमन प्रभावित हो रहा है। बरसात में निर्माण स्थल पर कीचड़ और पानी जमा होने से ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। इससे दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों ने मांग की कि निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाए। जब तक कार्य पूरा नहीं होता, तब तक दुकानों के सामने ग्राहकों और पैदल राहगीरों के लिए सुरक्षित रास्ते की व्यवस्था की जाए। आगामी त्योहारों के मद्देनजर कार्य में विशेष तेजी लाने की मांग भी रखी गई।प्रतिनिधिमंडल ने बाजार के बीच पुरानी सब्जी मंडी में अवैध रूप से लग रही रेहड़ी-फड़ियों को हटाने की मांग भी उठाई। व्यापारियों ने कहा कि इन रेहड़ी-फड़ियों के कारण यातायात बाधित होता है। इससे बाजार में आने-जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने नगर निगम से इस समस्या का स्थायी समाधान करने की अपील की। व्यापारियों का मानना है कि इससे पैदल चलने वाले लोगों और ग्राहकों को सुविधा मिलेगी। आयुक्त विवेक चंदेल ने आश्वासन दिया कि मौसम साफ होते ही कार्य की गति तेज करवाई जाएगी। उन्होंने ठेकेदार को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।